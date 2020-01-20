纽芬兰遭世纪暴风雪、政府出动军队救灾

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大最东部的纽芬兰省遭到百年罕见暴风雪的袭击后，加拿大联邦政府下令出动军队参加救灾工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从星期日晚上开始，加拿大军人开始陆续抵达指定位置，到星期一将会有三百名军人参加救灾工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五，横扫纽芬兰省的暴风雪在省会城市圣约翰斯的降雪量是76.2厘米，在圣约翰斯市周边一些地区更达到93厘米的降雪量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

天气预报显示，星期一纽芬兰省许多地区还有20到25厘米的降雪，而且会伴有时速80到90公里的大风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包括省会圣约翰斯在内的纽芬兰省大部分城市宣布进入紧急状态。超市和街头便利店出现食品供应紧张的问题；许多城市发出通知限制加油站的汽油销售、以确保铲雪车辆的供油需要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不少居民的汽车被积雪掩埋，暴风雪后清除积雪的工作会是非常困难的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada