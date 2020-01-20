美中贸易停火会危及加拿大龙虾出口

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然美国和中国的第一阶段贸易协议并没有取消互相征收的进口产品关税，但仍然可能会增加中国向美国购买的农产品，包括龙虾等海产品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大哈利法克斯圣玛丽大学的贸易专家Mohammad Rahaman指出，中国政府有办法让国营和私营公司放弃从加拿大进货而进口美国产品，以实现其承诺的大幅度增加进口美国农产品的承诺；这一负面的加中贸易前景让不少加拿大出口商感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府外交部和外贸部在密切关注美国和中国第一阶段贸易协议的执行情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国和中国的贸易战开始后，中国对从美国进口的龙虾产品征收了35%的关税，这让中国海鲜进口商转而向加拿大购买龙虾产品，结果是2019年头10个月加拿大对中国出口的龙虾猛增了123%，销售额达到创纪录的3.84亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

出口龙虾的加拿大主要省份新斯科舍省渔业部长Keith Colwell不认为中美第一阶段贸易协议会让加拿大丢掉在中国的龙虾市场，因为加拿大龙虾物美价廉、交货及时、中国客户很满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Paul Withers · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada