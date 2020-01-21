埃德蒙顿酒类专卖店要求凭证件进门

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

埃德蒙顿私营酒精饮料专卖店Alcanna与当地警方合作，开始在11708 34th St. 街区一个酒精饮料零售店Ace Liquor实行扫描顾客身份证才准许进入商店的实验性做法，以对付日益严重的店内偷盗问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该商店安装的Patronscan身份证扫描系统在确认扫描的身份证是有效身份证后才会解锁店门，让该消费者进入商店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Alcanna公司指出，在过去18个月中埃德蒙顿市发生店内酒精饮料被偷盗的酒精饮料专卖店数量大幅度上升，酒精饮料被偷盗的问题越来越严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃德蒙顿警方提供的数字显示，2019年警方因为酒精饮料专卖店发生盗窃事件出警9600次，平均每天26次，这比2018年警方由于酒精饮料专卖店发生偷盗事件而出警的次数猛增了200%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方的调查显示，有些酒精饮料专卖店内发生的盗窃事件是帮派团伙有组织的犯罪行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada