加拿大央行维持基准利率不变： 1.75%

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星期三，加拿大央行- 加拿大银行宣布维持基准利率不变，还是 1.75%。

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加拿大银行在有关该决定的声明中表示：

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全球经济正在显示出稳定迹象，最近的一些在贸易方面的进展是积极的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但该声明同时指出，地缘政治问题 “造成了悲剧性的后果”，这指的是乌克兰客机 PS752 航班在伊朗被击落，导致 176 名乘客和机组人员丧生，其中有 57 人是加拿大公民，29 人是加拿大的永久居民。

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央行还表示，自去年10月的《货币政策报告》发布以来，加拿大经济一直表现强劲，但指标好坏参半。

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加拿大央行现在估计 2019 年第四季度经济增长 0.3％，2020 年第一季度增长 1.3％。

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（CBC）

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