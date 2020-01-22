加拿大少儿疫苗接种率：所有被调查的年龄段均不达标

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加拿大公共卫生署刚刚公布的一份报告说，加拿大全国各个年龄段的儿童和少年的疫苗接种率都没有达到国家制定的目标。要有效预防疾病的流传爆发，必须有更多的孩子接种疫苗。

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加拿大全国各省平均有2.4%的两岁儿童没有接种过任何疫苗。这个比例在BC省最高，达到3.9%。接种过脊髓灰质炎（即小儿麻痹症）疫苗的两岁儿童在BC省为87.5%，在各省中仅高于曼尼托巴省（85.6%）和努纳武特地区（82.1）。加拿大政府制定的目标是95%。

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只有75.8%的两岁儿童接种过白喉，百日咳和破伤风“三合一”疫苗。全国只有纽芬兰和爱德华王子岛两个省份超过了80%，但离95%的目标还有一段距离。

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14岁到17岁年龄段少年的三种常规疫苗都没有达到90%的目标。其中只有三合一疫苗的接种率接近目标。

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加拿大公共卫生署自1994年起每两年对全国少年儿童疫苗接种率进行一次调查。最新的数据来自2017年的调查。

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（RCI with CP）

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