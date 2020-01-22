魁北克省雪地摩托坠入冰湖，1人丧生，5人失踪

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星期二（1月21日）下午在魁北克省圣让湖，几名法国游客和他们的导游在驾雪地摩托游玩时因冰层碎裂落水。目前有1人死亡，5人失踪，3人获救。死者是导游。搜救人员在继续寻找失踪者。警方的潜水员在星期三早上到达出事地点。

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圣让湖位于魁北克省中部，离蒙特利尔市大约五百公里。这个地区的滑雪、坐雪橇和驾雪地摩托出游等冬季旅游活动很丰富。这些游客在附近租了雪地摩托，在一名导游的带领下去湖面上游玩。在靠近一个河口的冰面上，冰层突然碎裂，位于队伍末尾的一名游客连人带摩托跌入水中。他被两个朋友救起。三人上岸后去附近村子求救。

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参加搜救的消防队员从水中救起了42岁的导游。他星期三上午在医院死亡。出事地点靠近一个河口。这里冰层比较薄，下面是流水。雪地摩托小道不经过这个区域。当地的雪地摩托爱好者也从不开上这里的冰面。

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本星期正逢国际雪地摩托安全周。入冬以来，魁北克省已有6人死于雪地摩托事故。

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在加东，纽芬兰省正在从上周五的特大暴风雪中逐渐恢复正常。紧急状态尚未解除，但是省会圣约翰斯的国际机场星期三早上已经开始运转。在加西，大温哥华地区在经历了反常的低温和降雪之后，今明两天将迎来将近80公分的降雨。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada，Louis Martineau, Catherine Paradis，Mélissa Paradis）

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