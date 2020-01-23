加拿大最老律师 100 岁，仍不退休

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居住在 BC 省维多利亚市的康斯坦斯·伊瑟伍德（Constance Isherwood）可谓是加拿大仍在执业的最老律师，上个周日，她年满 100 岁，但仍然没有退休的计划。

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康斯坦斯·伊瑟伍德几乎是全日工作，上个星期，维多利亚市遭受暴风雪，迫使学校停课、企业关门，这样她才停歇了几天。

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这位 100 岁的律师说，她对自己的年龄没多大感觉，100 岁与 70 岁、80 岁、90 岁之间没有太大区别。

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她在接受加拿大广播公司的采访时说，自己长寿是因为继续工作，继续当律师。

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她说，工作可以使人的身体和大脑保持活跃，这在任何年龄段都是好事。

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康斯坦斯·伊瑟伍德（Constance Isherwood）于 1951 年毕业于不列颠哥伦比亚大学 (UBC)，她是当时法律系200名应届毕业生中仅有的8名女性之一。

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对于如何保持活力和年轻，她的建议是：

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好好照顾自己，继续工作，保持微笑和乐观。当你微笑的时候，世界都会对你微笑。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在被问到准备什么时候退休的时候，她的回答永远是：“也许明年吧。”

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(CBC )

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