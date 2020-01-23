发生雪地摩托事故后，魁北克省将对探险旅游做出更严格的规定

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省旅游部星期四（1月23日）宣布，今后该省凡是享受政府资助的旅游公司，必须获得“质量与安全”执照才能组织野外旅游和探险旅游。如果旅游活动包含驾驶越野机动车，导游和游客都必须参加专门的培训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省旅游部长普鲁（Caroline Proulx）表示，省政府早已在筹划新规定，但是没想到会赶上一个发生悲剧的时刻来宣布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周二（1月21日）下午，42岁的蒙特利尔导游雷斯佩朗斯（Benoît Lespérance）带着八个法国游客在圣让湖驾雪地摩托游玩，因冰层碎裂落水。雷斯佩朗斯次日在医院死亡。游客中有5人至今下落不明。警方出动了潜水员，并使用小型潜艇和声纳系统来辨认水下物体。到目前为止他们已找到两辆落水的雪地摩托。但是随着时间的过去，它们的骑手生还的希望越来越渺茫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News， Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada