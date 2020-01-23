更多加拿大省级政府开始采取措施防范武汉肺炎

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继加拿大联邦卫生部长星期二宣布，将采取必要措施防范来自中国武汉的冠状病毒瘟疫之后，加拿大各省开始跟进。

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安大略省首席卫生官大卫•威廉姆斯（David Williams）医生星期三表示，该省正在加强应对新的病毒性疾病的各项准备工作。威廉姆斯医生说，尽管此种病毒蔓延到安省的风险目前仍然很低，但如果真的出现他一点也不会感到惊奇。2003年非典肆虐期间，多伦多曾是重灾区。

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威廉姆斯医生说，各个医院和诊所都已开始重视任何有流感样症状的人，以便及早诊断和跟踪新病毒。他说，现在已经有一种方法来检测这种病毒。

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多伦多市卫生局长艾琳·德维拉（Eileen de Villa）在记者会上说，预计在春节过后，将有更多的人从中国返回加拿大。因此采取高度防范措施非常必要。她强调说：“任何返回加拿大的人，如果感觉不舒服，就要尽量避免接触他人，要如实向医生报告症状和去过哪里”。

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星期三，加拿大广播公司的记者在多伦多机场采访了几位等待去中国航班的乘客。包括一位前往广州的多伦多女士李南希（Nancy Li），她说主要是去探望年迈的祖母。她说：“这是五年来第一次回国，因此去中国来说对我很重要。 当然我已经储备了足够的口罩，洗手液和手套”。

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内陆省份曼尼托巴省卫生部门也发出通知，要求医疗保健机构注意最近到过中国，尤其是去过武汉市的那些患有发烧和急性呼吸系统疾病的人，并要求一旦发现疑似和确诊病例，需第一时间向省政府首席公共卫生官报告。

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但省政府同时表示，曼尼托巴受到此次瘟疫影响的风险很低。

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世界卫生组织星期三表示，将在今天决定是否宣布全球进入紧急防疫状态。

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