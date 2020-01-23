爱国富翁：对我征税！

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在星期三（1月22日）的瑞士达沃斯世界经济论坛上，一个名为“爱国富翁”的美国富人团体引起了注意。该团体发布了一封公开信，敦促富人不要逃税，也呼吁各国政府改革税制，对富裕人口征收“更高、更公平”的所得税。

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公开信说，研究显示至少有8万亿美元被藏在各处逃税天堂。这个数字相当于全球GDP的10%。逃税行为如同瘟疫般蔓延，加剧了不平等和社会动荡。解决全球危机需要富人交更高的税。

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目前有120多人在这封信上签名，其中包括迪斯尼的女继承人阿比盖尔.迪斯尼（Abigail Disney），美国投资管理公司贝莱德集团前总经理珀尔（Morris Pearl）和演员佩格（Simon Pegg）。

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珀尔是“爱国富翁”俱乐部的主席。他在接受CBC采访时表示，世界正在发生巨变，越来越多的人对现状不满。全世界至少有一半人没有从全球化经济体系中获益。如果富人不改变，总有一天他们也会受到社会动荡的威胁。他坦言，公开信的呼吁并不是完全无私的。

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（RCI with CBC News）

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