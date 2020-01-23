遏制“武汉肺炎”：中国开始不断“封城”

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月23日（星期四）13:49
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– 中国宣布武汉市从1月23日上午10点起“封城”，之后又宣布武汉附近两个城市 – 黄冈市和鄂州市被封；

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– 中国卫生官员说，截止到星期四，共有18人死亡；

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– 北京市取消了庆祝春节的重大公共活动，并宣布关闭故宫。

为了遏制致命的新型冠状病毒的传播，中国采取了史无前例的措施，从1月23日上午10点起对武汉“封城”，关闭了进出武汉市的通道。

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星期四，中国政府还宣布对武汉附近的两个相邻城市（黄冈、鄂州）进行“封城”。

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(Mark Schiefelbein/The Associated Press)

在位于武汉以东的黄冈市，公共交通已经在星期四被暂停，火车站被关闭，鄂州市的封城措施预定于周五开始。

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武汉市有人口1100万人，黄冈市有人口750万人，鄂州有人口100万人。

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除此之外，中国政府对其他一些较小城市也开始采取旅行限制。

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武汉被封前最后一刻

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报道说，在武汉市，星期四早晨 10点之前，警察、特警队和准军事部队已经守卫着武汉的火车站，只有已经持有火车票的人才能进入。

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当地时间正好上午10点，金属栅栏挡住了火车站入口，任何人不得进入。

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武汉市一个重要的交通枢纽，现在任何人不得离开武汉。

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新华社报道说，火车站、机场、地铁、渡轮和长途巴士站均已关闭，采取这些措施是为了 “有效地阻止病毒传播，坚决遏制疫情，保证人民的健康和安全”。

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(Mark Schiefelbein/The Associated Press)

新闻网站 The Paper 的现场直播显示，在武汉几乎每个人都戴着口罩，有关报道说，人们在药房外排着长队购买口罩，每人限购一副。

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新华社援引政府公告的话说，地方政府要求所有居民在公共场所戴口罩，并敦促政府工作人员在工作中戴口罩，各个商店也要张贴有关标志。

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有关通知说：“无视警告的人将受到法律法规的惩罚。”

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中国国家卫生委员会副主任李斌周三警告武汉市民，要避免人群和公众集会。

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死亡人数不断上升

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中国国家电视台周四报道，新发现的冠状病毒于上个月首次出现在武汉，而中国的634例病例中，绝大部分都在武汉。

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目前共有18人死亡，全部在中国，死亡者的平均年龄为73岁，年龄最大的是89岁，最小的是48岁。

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新加坡首例

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星期四，新加坡证实出现了首例新型冠状病毒病例。

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当地媒体援引新加坡卫生部的话说，对该病毒测试呈阳性的66岁男子是中国武汉人。

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同样在星期四，越南卫生部证实有两名中国公民感染了新型冠状病毒。

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早些时候，泰国、美国、日本和韩国也都报告有确诊病例。

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春节庆祝被取消

(Sasa Petricic/CBC News)

中国春节时期是客运高峰期，数千万人在春节期间回家探亲或出外旅行。

专家们已经表示，大规模人口流动，将加重病毒的传播。

星期三，中国国家卫生委员会强调了人员流动给“流行病进一步传播带来的危险”，该委员会副主任李斌说，这种病毒人传人，咳嗽、打喷嚏都能传染给更多的人。

在北京的火车站，大量人群涌入，人们手里拿着票，拖着手提箱，戴着口罩…

(Sasa Petricic/CBC News)

中国《新京报》星期四报道说，中首都北京已经取消了重大公共庆祝活动，包括两个著名的农历新年庙会。

（CBC）

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