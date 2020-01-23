BC省居民大抢工业口罩

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在本周二美国确认发现首例武汉肺炎，而且患者在西雅图之后，加拿大 BC 省居民纷纷抢购工业口罩。

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BC 省兰里市 （ Langley）的一家工业用品商店的约翰·埃尔金加（John Elzinga）说，他注意到 N95 型号口罩一下子全部卖掉了。

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他说，星期三上午，很多人突然来到店里，找的都是一样的东西：N95 型工业口罩。

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他接着说，这是按照建筑业标准制造的工业防尘口罩，通常都是戴着安全帽、穿着钢头皮靴的工人来购买，现在来买的都是普通人，有的人还询问这种口罩能不能预防冠状病毒 。

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埃尔金加说，有一个人来到店里，一下子就买了 30 盒，结果工业口罩很快被抢购一空。

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工业口罩有用吗？

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但 BC 省疾病控制中心 （B.C. Centre for Disease Control）的Danuta Skowronski表示，该机构并不建议人们用口罩来保护自己。

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她说，对于有症状而且在医院进行治疗的人来说，应该用口罩。

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2003 年 SARS（非典）爆发期间，加拿大公共卫生署（Public Health Agency of Canada）曾经发布过​​如何预防流感传染的指南，其中包括口罩的有效性。

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该报告说，口罩可以提供保护，但无证据表明廉价口罩能防止流感病毒微小颗粒进入呼吸道和肺部。

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这个报告确实发现，N95 工业口罩效率最高，可以过滤掉小 于1 微米的微粒，而且口罩与面部紧密相贴。

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（CBC）

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