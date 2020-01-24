武汉肺炎可能让旅游业再遭当年非典重创

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在武汉肺炎泛滥成灾、中国国内和国外很多人谈“武汉肺炎”色变的情况下，一些经济专家和旅游界人士已经开始担心国际旅游业再现17年前中国非典疫情引发的旅游业大萧条。

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2003年的非典疫情导致加拿大经济损失了52.5亿加元。

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现在的武汉肺炎疫情与当年的非典疫情非常相似，不但症状相似、而且也是在中国春节前后泛滥、并传播到世界许多国家。

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武汉肺炎已经导致至少17人死亡、超过5百人被确诊感染。

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AxiCorp的亚洲分析师Stephen Innes认为，虽然国际金融市场到目前为止还没有对中国武汉肺炎做出激烈反应，但如果武汉肺炎疫情继续恶化，其对世界经济会起到的拉后腿作用是惊人的。

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包括加拿大航空公司在内的加拿大和美国主要民航公司由于飞往中国的航班受到影响而股票下跌。美国三大主要豪华邮轮公司的股票也在下跌。

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