武汉肺炎：美国确认第二个病例，武汉快速建立专用医院

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最新信息： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国封城措施扩展到10个城市； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国卫生当局说，目前共有26人死亡； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 观光景点故宫、上海迪士尼乐园将从周六起关闭； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 美国确认第二个病例，患者是芝加哥的一名妇女，最近刚从中国返回； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 世卫组织专家小组开会说，将此疫情作为 “国际紧急情况”还为时过早。

星期五除夕之际，武汉和武汉附近总共有至少 10 个城市被封城，这些隔离区里总计约有 3300 万人。

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武汉建隔离医院

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与此同时，武汉正在快速建立一个有 1000 张病床的医院，专门用来护理感染新病毒的患者。

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武汉当局在周五的通知中说，为解决现有医疗资源不足的问题，武汉正在仿照北京小汤山SARS医院来建设一个新医院，全部采用预制结构，预订于2月3日建成。

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2003 年 SARS 爆发，北京仅用了6天时间就建成了一个专用医院，医院里设有一个个独立的隔离病房。

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旅游景点关闭

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中国当局正在全国采取大规模预防措施，许多主要景点被关闭。

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在首都北京，故宫将从星期六开始关闭，长城的一部分也将从周六起关闭。

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在上海，上海迪士尼乐园将从周六起关闭。

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《北京日报》周五报道说，北京市政府敦促从冠状病毒爆发地区返回北京的居民要在家里呆上14天，自行隔离，上海政府也对市民发出了类似呼吁。

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星期五上午，中国国家卫生委员会说，新型冠状病毒确诊病例已经增加到830例，死亡人数26人。

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（CBC）

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