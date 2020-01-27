大陆武汉肺炎死亡和传染人数都在猛升

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中国官方证实，在星期日有20人在武汉死于肺炎、其它地区有4人死于武汉肺炎后，星期一中国大陆死于武汉肺炎的人数从前一天的56人猛升到80人，中国大陆确诊的武汉肺炎病例为2744人。

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中国政府为了缓解武汉肺炎疫情的传播，已决定把春节假期延长三天到2月2日。

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武汉肺炎疫情不但在中国民众中引起恐慌，而且让世界许多人感到不安，因为到目前为止专家们还没有确定病毒传染的源头、人与人之间传染的途径、疫情的致死率等。

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美国、法国、意大利和日本都已宣布采取派专机从武汉撤侨的措施。

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世界卫生组织还没有宣布武汉肺炎疫情为世界卫生紧急状态。世界卫生组织负责人Tedros Adhanom Ghebreyesus周末表示他动身前往北京，以向中国卫生官员了解武汉肺炎疫情的具体情况。

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世界主要国家的国际机场已经采取措施对来自中国的乘客进行检测。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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