越来越多的国家考虑从武汉撤侨，加拿大仍未做出决定

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多伦多确诊一例武汉新型冠状病毒性肺炎。初步诊断显示患者的妻子也已被感染。夫妇俩近期去过武汉。多伦多所在的安大略省另有19人在接受医学检查。

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到星期一（1月27日）为止，已有美国、日本、法国、英国、西班牙、荷兰、意大利、澳大利亚、俄罗斯、韩国和斯里兰卡等国准备从武汉撤侨。其中美国的专机定于星期二从武汉飞往旧金山。武汉的法国领事人员正在联系想离开当地的法国人。

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加拿大卫生部长哈吉杜（Patty Hajdu）星期天上午表示，加拿大目前还没有包机撤侨计划。外长尚帕涅（François-Philippe Champagne）稍后表示，加拿大外交人员在密切关注疫情进展，并和当地政府及其他国家领事馆保持联系。加拿大在武汉没有领事馆。

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他对在武汉加拿大公民及家人的担忧表示理解，并承诺尽力向他们提供帮助。

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BC省高贵林市民吉斯伯恩（Monte Gisborne）告诉CBC记者，他的妻子和9岁的女儿几星期前回武汉探亲，现被困在当地。此前CTV等媒体报道说，温哥华的一位刘姓母亲因女儿被困在武汉，呼吁加拿大政府像其他国家一样采取撤侨措施。

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星期一，英国、西班牙和德国各自的外交部表示正在和本国驻华使领馆及盟国联系，制定撤侨计划。这几个国家在武汉的公民多半不满百人。法国在武汉有投资和工厂，因此该市是法国人最多的中国城市。美国在武汉设有领事馆，外交人员及家属人数不少，已表示不可能接走所有人，将优先考虑染病风险最高者。

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加拿大外交部紧急求助电话：1 613-996-8885；电邮：sos@international.gc.ca

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（RCI with Radio-Canada, CTV， CBC News）

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