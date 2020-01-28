加拿大因纽特人时装设计师将参加纽约时装周

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维多莉娅·卡库亭格（Victoria Kakuktinniq）是来自努纳乌特的一位时装设计师，她将带着自己的作品，在将于2月举行的、享有盛誉的纽约时装周（New York Fashion Week）上展示自己的作品。

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“维多莉娅北极时尚”

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她把参展的系列作品取名为 “维多莉娅北极时尚”（Victoria’s Arctic Fashion），总共有 8 件作品，她正在与努纳武特地区的其他设计师一起在最后完成这些作品。

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去年，维多莉娅已经参加了巴黎时装周，今年又能进入纽约时装周，她为此感到非常自豪。

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除了富有因纽特人特色的服装外，维多莉娅和努纳武特地区的其他设计师还制作了耳环、头饰、饰珠之类的配饰，与服装相配。

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她说，她在这些富有因纽特人文化传统的作品中加上了强烈的现代色彩，把过去、现在与未来融为了一体。

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维多莉娅·卡库亭格还表示，纽约时装周将是把因纽特人的传统和文化推向国际的又一个平台。

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（ Jackie McKay/ Radio-Canada）

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