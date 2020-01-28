加拿大BC省出现首例武汉肺炎病例; 逾百名在华加拿大公民向使馆求助

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BC省卫生部门星期二（1月28日）表示，该省出现第一例武汉肺炎病例。患者是一名40多岁的男子，因工作关系经常回中国。他住在温哥华沿岸卫生局管辖的区域，新型冠状病毒检测结果呈阳性。尽管需要进行第二次检测，但卫生官员对最后确诊已有相当把握。

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该患者在最近一次旅行中去过武汉，上星期从中国回到温哥华，二十四小时后出现症状。目前他在家隔离休养。BC省公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）在星期二的新闻发布会上表示，患者本人很小心，回来后没有出门，出现症状后立刻去医院检查。政府已采取所有防范措施，当地居民被传染的风险不高。

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加拿大外长尚帕涅（François-Philippe Champagne ）星期二在一个新闻发布会上说，目前在加拿大外交部登记的中国疫区加拿大公民有250人，他们当中有126人请求驻华使馆帮助他们回到加拿大。但是联邦政府还没有决定是否包飞机去接他们，或是请求别国协助。

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目前在德国和日本分别出现了1例人传人病例。德国患者是一名33岁的男子，没有去过中国，但是接触过一个来德国短期实习的中国人。

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（RCI with CBC News, Reuters）

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