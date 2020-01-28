新型冠状病毒对亚洲旅游业造成打击

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每年春节是中国人的高峰旅游期，新出现的冠状病毒正在严重打击旅游业，尤其是亚洲的旅游业。

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在疫情不断加重的情况下，许多人取消了外出旅行的计划。

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根据中国交通部副部长刘小明发布的数据，上周六，农历新年假期的第一天，外出旅行人次比去年同一天减少了 29％。

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同样在周六，乘飞机旅行的人次比去年同期下降了 41.6％，乘火车旅行的人次下降了 41.5％，公路旅行下降了 25％。

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对于旅游业来说，这意味着巨大的经济损失，旅游经济占中国经济的 11％。

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据美联社引用的官方数据，仅去年一年，中国人就进行了1.34 亿次旅行。

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疫情严重

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被民间称为 “武汉肺炎” 的新型冠状病毒，已经在中国至少导致 106人死亡，感染人数超过 4500 例，仅星期一一天，中国就有新增病例 1771 个。

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为了遏制病毒传播，中国当局取消了大规模公共庆祝活动，关闭了主要景点，至少有17个城市被封，被封城市的总人口达到5千万人。

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中国政府还把农历新年假期延长了 3 天，延长到 2 月 2 日。

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中国当局说，政府已经从中国各地向武汉增派了 6,000 名医务人员，其中的 1,800 名医护人员将于周二到达武汉地区。

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亚洲国家受影响

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政府的旅行限制，人们对武汉肺炎的担忧，不仅给中国的旅游业，也给许多其他国家的旅游业造成严重打击。

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以泰国为例，泰国是中国人在春节期间最喜欢区的度假地之一，泰国政府现在认为可能会有500亿泰铢（16亿美元）的损失。

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根据泰国旅游局的估计，每位中国游客平均可给泰国带来相当于1600美元的经济收益，这一收入来源现在则受到冠状病毒的威胁。

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受影响的主要部门是酒店、航空公司、游轮运营商和其他部门。

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日本、越南和韩国也感受到了冠状病毒对旅游业的冲击波，这些国家也一直是中国人在春节期间喜欢去的地方。

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石油需求下降

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环球旅行人数的减少也影响到石油价格。

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上个星期，石油价格在国际市场上下跌了 6％至 7％，之后又进一步下跌了 3％ 至 4％，这个星期对石油的需求在整体下降。

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加拿大取消旅行人数成倍增加

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加拿大旅行社协会（Canadian Association of Travel Agencies， ACTA）周一对加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 证实，许多加拿大旅客因担心中国的情况，取消了原定的旅行。

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加拿大旅行社协会代表加拿大的 1500 多家旅行社，该协会魁北克地区的总监 Manon Martel 说，这些天各个旅行社都接到很多电话，很多人取消了原定的旅行安排。

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加拿大全球事务部目前敦促加拿大人避免前往中国湖北省旅行。

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（Radio-Canada）

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