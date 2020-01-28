英国批准华为有限参与5G网络建设

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英国政府宣布批准华为“有限度地”参与本国5G网络建设。英国首相约翰逊（Boris Johnson）星期二（1月28日）表示，“高风险供应商”将被允许参与5G网络“非敏感部分”的建设，但份额不超过35%。

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英国5G网络的核心部分将不会使用华为设备，该公司也不能参与军事基地与核设施等敏感区域的5G网络建设。

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英国政府的声明没有明确提到华为，而是以英国情报部门的惯常说法“高风险供应商”来代替。

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美国政府一直警告盟国不要使用华为技术，但在英国政府宣布决定后尚未发表正式回应。一名曾参加与英国的相关会谈的美国官员说，英国的华为的限制还远远不够。

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英国宣布上述决定后，加拿大成为“五眼”联盟中唯一一个尚未就是否允许华为参与5G网络建设做出决定的国家。

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（RCI with Thompson Reuters，CBC News）

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