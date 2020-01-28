野猪正成为威胁加拿大生态环境的问题

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家猪被圈养时是温顺的，但野猪却是凶狠的，长着大獠牙什么都吃，连白尾鹿都会成为它们的猎物。

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野猪凶狠

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加拿大最大省份安大略省自然资源和林业部的热线电话过去一段时间收到来自省内几乎所有地区的报告，说发现野猪的踪迹。

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安省自然资源和林业部呼吁省内居民在发现野猪后用手机拍下照片，注明时间和地点后上传到该部专门为野猪问题设置的网页iNaturalist Ontario Wild Pig Reporting webpage或者通过电子邮件发到 wildpigs@ontario.ca信箱。

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萨斯喀彻温大学的副教授、加拿大野猪研究项目的主任Ryan Brook认为，政府光是提供举报热线对野猪问题进行监控仍然远远不够，这就像森林火灾问题一样，如果采取等等看的态度则问题只会越来越严重。具体到安大略省的野猪问题，如果省政府有关机构不采取有效的灭杀、迁移等积极的措施，则安大略省南部地区野猪数量超过百万头就是可能发生的事情。

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安大略省南部是人口比较密集、工农业发达的地区，野猪的泛滥会给居民生活和经济活动带来不少的问题。

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前车之鉴

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萨斯喀彻温大学的副教授Ryan Brook指出，20年前萨斯喀彻温省也面临过与现在安大略省同样的问题，那时野猪问题刚刚在萨省冒头，省政府当时觉得不是大问题而没有采取积极的应对措施，结果繁殖能力超强的野猪很快开始泛滥；现在半个萨斯喀彻温省的野猪问题已经到了失去控制的地步。

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Ryan Brook担心安大略省政府正在重蹈萨斯喀彻温省多年前的覆辙，这就是满足于观察记录野猪在哪里出现、却不去采取具体的治理措施，这等于是放任野猪自由泛滥。

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RCI with Dan Taekema · CBC News

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