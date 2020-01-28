一确诊一疑似武汉肺炎之外安省在查另外19人

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多伦多卫生官员表示，多伦多虽然出现一名确诊武汉肺炎病例和一名疑似病例（确诊武汉肺炎的男子五十多岁，疑似武汉肺炎病例的女子是其妻子），但由于他们在抵达多伦多后采取了在自己家里自我隔离的措施，所以这大大降低了传染的风险。

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不过，安大略省卫生当局已经在对另外19名被怀疑与武汉肺炎病人有过接触的人进行追踪调查。

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比如，由于上述这对感染武汉肺炎的夫妇是同乘一架飞机从中国大陆来到多伦多的，机上他们座位四周方圆两米之内的乘客都有可能受到感染，所以多伦多和安大略省卫生当局正在追踪调查同机可能受到感染乘客的健康情况。

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这位感染武汉肺炎的50多岁男子在飞机上就已经感到不适，1月22日抵达多伦多下飞机后24小时出现比较严重的症状，打911电话后被送进医院进行隔离治疗。随后其妻子也出现了武汉肺炎症状、但不严重，仍然在家里自我隔离。

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RCI with Amina Zafar · CBC News

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