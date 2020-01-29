加拿大包机撤侨，同时外交部旅行警告提高中国风险级别

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加拿大政府包租的一架飞机即将飞往中国，接回被困在武汉等疫区的加拿大公民。加拿大外长尚帕涅（François-Philippe Champagne）星期三（1月29日）宣布，政府正在为飞机入境的外交手续和中国方面沟通，同时为撤侨行动做准备。可能还需要几天时间飞机才能启程。

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另外，加拿大外交部在其旅行警告中提高了中国的风险级别，要求加拿大人避免所有非必要的中国之行，避免所有去湖北省的旅行。加拿大航空公司今天宣布取消飞往北京和上海的航班，直到2月29日。

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尚帕涅说，政府有团队在中国向加拿大公民提供领事服务。目前已有160人请求帮助，但但并不是所有求助的人都想回加拿大，有些人只是想去中国境内别的地方，或是需要食物和日用品。

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目前尚不清楚他们回来后是否会被立刻隔离，也不知道他们当中是否有人感染病毒。卫生部长哈吉杜（Patty Hajdu）表示，加拿大将参照美国经验。美国已派飞机接回201人。他们在登机前接受了两次体检，中途又在阿拉斯加再体检两次。目前飞机已到达一个位于南加州的军事基地，所有乘客将在那里被观察三天。

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从日本飞往中国的撤侨飞机带去了两万只口罩和其他防护用品，接回206人，其中4人有咳嗽和发烧症状。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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