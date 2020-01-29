加拿大公司企业开始感受到 “武汉肺炎” 的冲击

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随着新型冠状病毒疫情的发展，在中国有业务的加拿大公司企业开始感受到下行压力。

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Imax Corp. 是一个总部位于安大略省密西沙加市（Mississauga）的公司，该公司表示，在中国超过 60,000 家电影院被关闭，其中包括 Imax 的 600 多个电影院，该公司不得不推迟 5 部电影的发行。

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总部位于蒙特利尔市的加拿大航空公司 Air Canada 设有飞北京和上海的直飞航班，过去一周内，加航的股票下滑了约 10％。

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加拿大航空公司宣布，允许乘客免费改签飞往中国的航班机票。

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零售业、保险业、采矿业和制造业，各行各业都在承受冲击。

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例如，加拿大鹅控股公司 （ Canada Goose Holdings Inc.）、永明金融 （Sun Life Financial）、泰克资源有限公司 （Teck Resources Ltd.）和麦格纳国际公司（Magna International Inc.）公司都推迟了员工的旅行安排，或指示员工在家工作，麦格纳在中国有近 19,000 名员工。

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新型冠状病毒已经蔓延到欧洲和北美的至少 12 个国家，加拿大的伦多市也有两个病例。

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（CBC）

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