各国航空公司纷纷取消飞中国航班，加航取消部分航班

最新信息：
|– 截止到星期三，新型冠状病毒已导致 133 人死亡，感染人数超过 6,000 人；
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– 中国国内的冠状病毒病例已超过 2003 年 SARS 爆发的感染人数；
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– 一些国家已经撤离自己的公民。
加航取消部分航班
加拿大航空公司 （Air Canada）星期二宣布取消往返中国的部分航班。
加拿大航空公司在一封电子邮件声明中表示，由于 “冠状病毒”，将把每周从加拿大飞往中国的 33 个航班中的一部分予以取消。
但加航的声明中没有明确到底是哪些航班将被取消。
在温哥华国际机场 YVR 的网站上，截至到星期三上午，加拿大航空公司从 YVR 机场飞往香港、北京和上海的航班还是运营正常。
加航表示，受影响的乘客将会收到通知，加航将为其提供其他选择。
加拿大航空公司的声明还说：
我们将继续密切监视局势，并将作出相应调整。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
温哥华首例
BC 省卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）医生星期二确认，BC 省出现了首例病例。
患者是一名40多岁男子，住在大温哥华地区，于上周从中国返回，在中国期间该男子主要在武汉地区。
卫生官邦妮·亨利说，对这名男子的第二次测试结果将在 48 小时内出来，他正在家里自行隔离，其他家庭成员没有出现症状。
加拿大目前有 3个新型冠状病毒病例。
英国、美国航空公司纷纷取消航班
星期三，英国航空公司（British Airways）宣布，将暂停飞往中国的所有航班。
总部位于芝加哥的美联航 （United Airline）也表示，由于需求大幅下降，将在2月1日至8日之间暂停美国飞往北京、上海和香港的 24 个航班。
亚洲航空公司
韩国最大的航空公司大韩航空（Korean Air）表示，由于乘客需求下降，将考虑停飞前往中国的航班。
大韩航空每周有4个飞往武汉的航班，已经于1月23日暂停。
韩国第二大航空公司韩亚航空（Asiana Airlines）宣布，将从2月开始暂时中止飞往中国城市桂林、长沙和海口的航班。
韩国廉价航空公司首尔航空（Air Seoul）也将暂停飞往中国的全部航班。
总部位于新加坡的捷星亚洲（Jetstar Asia）表示，由于需求下降，将从本周四到3月底，暂停飞往中国合肥、贵阳和徐州的航班。
印度航空公司 Air India也宣布将停止飞往中国的所有航班。
印尼的 Lion Air表示，已经取消了50多个飞往中国的航班，停飞会持续整个2月份。
其他航空公司表示，正在不断评估飞往中国的风险，随时进行调整。
欧洲航空公司
德国汉莎航空公司 （ Lufthansa ）指出，目前去中国的订票减少，汉莎在 “非常密切地” 关注局势。
芬兰的芬兰航空（Finnair）已经取消了每周三次至北京大兴国际机场的航班，以及每周两次至南京的航班，这一停飞将一直维持到3月下旬，但芬航在继续运营飞往中国4个其他目的地的航班，包括飞北京首都机场的航班。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
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