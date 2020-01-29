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各国航空公司纷纷取消飞中国航班，加航取消部分航班

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月29日（星期三）13:14
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–          截止到星期三，新型冠状病毒已导致 133 人死亡，感染人数超过 6,000 人；

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–          中国国内的冠状病毒病例已超过 2003 年 SARS 爆发的感染人数；

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–          一些国家已经撤离自己的公民。

加航取消部分航班

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加拿大航空公司 （Air Canada）星期二宣布取消往返中国的部分航班。

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加拿大航空公司在一封电子邮件声明中表示，由于 “冠状病毒”，将把每周从加拿大飞往中国的 33 个航班中的一部分予以取消。

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但加航的声明中没有明确到底是哪些航班将被取消。

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在温哥华国际机场 YVR 的网站上，截至到星期三上午，加拿大航空公司从 YVR 机场飞往香港、北京和上海的航班还是运营正常。

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加航表示，受影响的乘客将会收到通知，加航将为其提供其他选择。

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加拿大航空公司的声明还说：

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我们将继续密切监视局势，并将作出相应调整。

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温哥华首例

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BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生星期二确认，BC 省出现了首例病例。

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患者是一名40多岁男子，住在大温哥华地区，于上周从中国返回，在中国期间该男子主要在武汉地区。

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卫生官邦妮·亨利说，对这名男子的第二次测试结果将在 48 小时内出来，他正在家里自行隔离，其他家庭成员没有出现症状。

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(Ben Nelms/CBC)

加拿大目前有 3个新型冠状病毒病例。

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英国、美国航空公司纷纷取消航班

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星期三，英国航空公司（British Airways）宣布，将暂停飞往中国的所有航班。

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总部位于芝加哥的美联航 （United Airline）也表示，由于需求大幅下降，将在2月1日至8日之间暂停美国飞往北京、上海和香港的 24 个航班。

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亚洲航空公司

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韩国最大的航空公司大韩航空（Korean Air）表示，由于乘客需求下降，将考虑停飞前往中国的航班。

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大韩航空每周有4个飞往武汉的航班，已经于1月23日暂停。

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韩国第二大航空公司韩亚航空（Asiana Airlines）宣布，将从2月开始暂时中止飞往中国城市桂林、长沙和海口的航班。

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韩国廉价航空公司首尔航空（Air Seoul）也将暂停飞往中国的全部航班。

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(Bill Roth/Anchorage Daily News/The Associated Press)

总部位于新加坡的捷星亚洲（Jetstar Asia）表示，由于需求下降，将从本周四到3月底，暂停飞往中国合肥、贵阳和徐州的航班。

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印度航空公司 Air India也宣布将停止飞往中国的所有航班。

印尼的 Lion Air表示，已经取消了50多个飞往中国的航班，停飞会持续整个2月份。

其他航空公司表示，正在不断评估飞往中国的风险，随时进行调整。

欧洲航空公司

(Anita Pouchard Serra/Bloomberg)

德国汉莎航空公司 （ Lufthansa ）指出，目前去中国的订票减少，汉莎在 “非常密切地” 关注局势。

芬兰的芬兰航空（Finnair）已经取消了每周三次至北京大兴国际机场的航班，以及每周两次至南京的航班，这一停飞将一直维持到3月下旬，但芬航在继续运营飞往中国4个其他目的地的航班，包括飞北京首都机场的航班。

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