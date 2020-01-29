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宁肯少挣点儿，也要精神愉快：加拿大职场调查

作者 吴薇 |
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发表 2020年1月29日（星期三）16:35
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一项本周公布的加拿大职场调查显示，即使工资不如现在高，60%的加拿大人也愿意为一个心理支持服务更完善、更令人愉快的职场环境放弃目前的工作，而且这还是在有一半受访者（51%）觉得经济压力大的情况下。如果一个老板把这两个比例联系起来看就会意识到，企业要想招到人、留住人，就必须在帮助员工保持良好精神状态上加大投入。

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事实上，将近四分之三的受访者表示，雇主是否在改善员工精神状态上肯付出努力是他们是否愿意呆下去的一个决定性因素。这个因素甚至比精神状态本身还要重要。另外，在构成职场幸福感的因素当中，精神状态被受访者放在了身体健康前面。

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加拿大人事管理服务公司莫诺谢培尔（Morneau Shepell）去年8月到9月期间在加拿大、英国和美国进行了这项职场调查。该公司负责人李普特莱普（Stephen Liptrap）表示，调查结果显示加拿大员工最看重的是精神和心理支持，但现在许多企业还在靠工资和改善身体健康的措施来吸引人才。这种做法在过去行得通，但是在今天未必有效。

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工作压力：影响精神状态的关键因素

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（Topical Press Agency/Getty Images)

之所以雇主提供心理支持如此重要，是因为工作压力是影响精神状态的关键因素。在过去半年中感到极大精神压力的受访者当中，把工作和工作环境列为精神压力主要来源的比例最高（22%）。经济状况紧随其后（21%）。

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有将近一半（45%）的受访人表示，工作给他们造成的心理压力在过去一年半到两年中增加了。只有4%的人表示工作造成的心理压力减轻。

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经济压力影响精神状态，从而影响工作

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经济压力对加拿大员工的精神状态的影响仅次于工作压力。42%的加拿大受访人认为自己的经济困难超过其他同等收入的人。另外，经济压力直接影响工作。36%的受访人表示经济压力降低了他们的工作效率，24%的人说经济压力影响了他们工作的勤勉程度。

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和同事关系好才会对公司有归属感

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（ LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

四分之一的受访人表示对自己的供职单位毫无归属感，而最主要的原因是和同事的关系。

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在自称精神状态上佳的受访人当中，只有11%感到在工作场所孤立无援。而在自称精神状态很差或极差的受访人当中，有这种感觉的人高达47%。

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莫诺谢培尔公司的副总裁艾伦（Paula Allen）说，公司企业和机构应该向员工提供培训，鼓励合作精神和彼此尊重。这是最重要的投资之一，不仅能改善员工的日常工作氛围，而且有助于提高公司的业绩。

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另外，多元化和包容对员工的幸福感也很重要。高达82%的受访人表示，多元化和包容对他们的个人幸福感有“正面影响”。

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