CBC

武汉肺炎让加拿大龙虾出口中国暴跌

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月29日（星期三）06:53
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国武汉肺炎疫情的扩大让加拿大最主要的龙虾出口省份新斯科舍省对中国市场的龙虾出口暴跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Tangier Lobster龙虾公司的Stewart Lamon说，中国市场减少对加拿大龙虾的需求不但是暴跌性的，而且发生的非常快、也就是几天之内的事情。在过去几天中来自中国的龙虾订单几乎为零。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市场专家们指出，加拿大龙虾在中国的市场主要是餐饮业，在武汉肺炎疫情笼罩中国大陆的情况下，餐馆的食客大幅度减少，对龙虾这样较高档食材的需求自然暴跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大龙虾出口业本来已经在担心2020年龙虾出口中国的前景，因为美国和中国达成的贸易休战协议的一个重要条件是中国要购买大量美国农产品，中国政府很可能会动用行政手段让中国进口商向美国而不是向加拿大购买龙虾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果是2020年一开始对加拿大龙虾行业来说就是美中贸易战加武汉肺炎疫情这样雪上加霜的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参考文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美中贸易停火会危及加拿大龙虾出口

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Paul Withers · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Coronavirus : un téléphone rouge pour tous les passagers du vol chinois CZ311

RCI | English

The issue of Huawei, national security and 5G

RCI | Español

El proyecto Frontier de la minera canadiense Teck Resources en Alberta

العربية | RCI

جامعات كندا قبلة الطلّاب العرب والأجانب - الحلقة 11-الطالبة رنا كامل جذبتها الثنائيّة اللغويّة في مونتريال

Radio-Canada.ca CBC.ca
« On ne sait pas encore quoi faire », déplore une Canadienne coincée en ChineCharles Émond, nouveau président de la Caisse de dépôtFinies les pubs de pétrolières dans le GuardianUn deuxième cas confirmé de coronavirus au CanadaDes pistes de solution à l’ère des géants du webActes et propos haineux : « Le Québec n’est pas pire et n’est pas mieux » que les autresPénurie de main-d'œuvre : Québec ciblera quatre secteurs prioritairesLe bilinguisme « essentiel » pour le prochain chef conservateur, selon Jason KenneyAffaire Gallese : l'expérience des commissaires aux libérations remise en questionAttentat à la grande mosquée : « C’était un mauvais rêve » -  Régis Labeaume
Crash-warning device might not have saved Kobe Bryant's helicopter, expertsEU stops short of recommending full ban on Huawei from 5G networkGuelph, Ont., family builds epic snowman you can climb into and peek out fromDespite tension over right whale deaths, Maine lobster group backs Canadian fishermen8 impeachment arguments senators will be weighing as Trump trial enters question phase#MeToo movement has been a 'net positive' in Canadian workplacesIt's a new year, Mr. Trudeau. What do you want to do with it?'This is uncomfortably close': 2 defunct satellites orbiting Earth at risk of collidingWhy worries about the coronavirus are pushing mortgage rates downU.K.'s plan to deal with Huawei 5G provides an uncertain course for Canada to consider