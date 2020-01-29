武汉肺炎让加拿大龙虾出口中国暴跌

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中国武汉肺炎疫情的扩大让加拿大最主要的龙虾出口省份新斯科舍省对中国市场的龙虾出口暴跌。

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加拿大Tangier Lobster龙虾公司的Stewart Lamon说，中国市场减少对加拿大龙虾的需求不但是暴跌性的，而且发生的非常快、也就是几天之内的事情。在过去几天中来自中国的龙虾订单几乎为零。

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市场专家们指出，加拿大龙虾在中国的市场主要是餐饮业，在武汉肺炎疫情笼罩中国大陆的情况下，餐馆的食客大幅度减少，对龙虾这样较高档食材的需求自然暴跌。

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加拿大龙虾出口业本来已经在担心2020年龙虾出口中国的前景，因为美国和中国达成的贸易休战协议的一个重要条件是中国要购买大量美国农产品，中国政府很可能会动用行政手段让中国进口商向美国而不是向加拿大购买龙虾。

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结果是2020年一开始对加拿大龙虾行业来说就是美中贸易战加武汉肺炎疫情这样雪上加霜的局面。

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RCI with Paul Withers · CBC News

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