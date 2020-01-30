中国武汉肺炎疫情恶化、BC省首例病例被确认

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国大陆武汉肺炎疫情进一步恶化，到星期四死于武汉肺炎的人数已经上升到170人，确诊武汉肺炎患者超过7700百人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大温尼伯市的国家微生物实验室经过检验后确认，作为不列颠哥伦比亚省疑似武汉肺炎病例送检的一位四十多岁温哥华男子的确感染了武汉肺炎病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省卫生当局说，这位男子目前正在家里进行隔离，他是在去武汉出差返回温哥华后出现武汉肺炎症状的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在不列颠哥伦比亚省之前，加拿大安大略省已经有两位从中国武汉返回多伦多的人被确诊是武汉肺炎患者，他们是一对五十多岁的夫妇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大卫生官员仍然认为武汉肺炎疫情在加拿大扩散的风险很低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada