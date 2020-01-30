加拿大独立专家小组建议取消公共媒体广告

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一个由六名专家组成的独立调研小组本周发布报告，建议政府重新审视加拿大公共媒体加拿大广播公司CBC/Radio-Canada的财政和作用，并明确规定公共媒体总裁和董事会主席的任命程序。该小组在2018年受联邦政府委托，对加拿大广电立法进行研究并提出建议。

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报告建议在今后五年内从新闻节目开始，加拿大广播公司逐步取消广告，而政府以五年为期，向它提供稳定而可预见的财政资助。

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报告强调一个强大的公共媒体的重要性，并建议修改相关法律，在公共媒体的宗旨纲领中中增加新的内容。

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另外，报告建议把公开、透明和基于才干的公共媒体高管任命程序的必要性写进法律。专家们还建议，公共媒体总裁和董事会主席的任命应该考虑到多元化，两性平等，原住民和少数族裔。

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（RCI with Radio-Canada, Valérie-Micaela Bain, CBC News, Eli Glasner）

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