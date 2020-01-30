加拿大要尽快在议会通过加美墨自由贸易协议

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加拿大联邦自由党政府副总理Chrystia Freeland星期三向联邦议会提交了批准北美大陆新版自由贸易协议的法案，要求反对党占多数的加拿大联邦议会众议院尽快批准这一加拿大、美国和墨西哥三国之间的自由贸易协议。

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通过这一新版北美大陆三国自由贸易协议意味着要对加拿大现行的几十个法规进行修正，以适应新版自由贸易协议的要求，包括广播法规和保险法规。

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美国和墨西哥已经完成了批准新版北美大陆自由贸易协议的立法程序，在加拿大联邦议会众议院和参议院批准该协议后两个月，该新版自由贸易协议就可以正式生效。

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加拿大政治经济专家们认为，虽然特鲁多自由党在联邦议会中没有占到多数席位，但在一些反对党议员的支持下通过新版北美自由贸易协议应该没有问题；现在的问题只是时间，因为走完众议院和参议院的立法审批程序毕竟需要一定的时间。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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