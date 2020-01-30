加航停飞全部中国航班到二月底，最后一趟回程航班周四返回加拿大

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加拿大航空公司 Air Canada 停飞了往返北京、上海的全部航班。

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加航每周有从多伦多、温哥华和蒙特利尔飞往北京和上海的 33 个航班。

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星期三，加航先是宣布暂停往返中国的部分航班，之后明确宣布，停飞与北京和上海之间的所有航班，停飞持续到 2 月底。

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星期四，加航返回加拿大的最后一趟航班从北京和上海起飞。

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加拿大航空公司在网站上针对往返中国的客户发布了以下通知：

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摘要

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加拿大航空公司提示：加拿大政府建议，若无必要，避免前往中国大陆旅行。根据这一建议，加航将暂停所有直飞北京和上海的航班，停飞安排自 2020 年 1 月 30 日生效，至 2020 年 2 月 29 日结束。

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加航离加的最后一个航班将于2020年1月29日离港，回程航班将于2020年1月30日飞离北京和上海。加航将通知受此影响的旅客，并提供其他可供选择的方案，包括在可能的情况下改乘其他航空公司航班，或全额退款。加拿大航空公司对出现这一情况表示遗憾，对乘客的旅行计划出现中断表示歉意。

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加拿大航空公司将和加拿大公共卫生署、运输部、全球事务部保持密切沟通，继续关注这一事态的发展，如果需要将调整其安排。

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加拿大航空公司目前运营从多伦多、蒙特利尔和温哥华直飞北京和上海的航班。

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往返香港和台北的航班不受影响。

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（RCI）

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