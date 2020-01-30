多伦多市长呼吁加强加美边境对走私枪支的控制

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大多伦多地区各城市的市长说，要遏制大多地区不断增加的枪支暴力，需要在加拿大与美国边界采取更多、更果断的行动。

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本周二，多伦多市长约翰·托里（John Tory）、大多地区其他城市的市长们和警察局长们，以及联邦政府和省政府的代表举行了一个联席会议。

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会议后，多伦多市长托里表示，在会议上所作的介绍显示，多伦多市被警方查获的枪支中，有 80％来自国外，这个比例在大多其他城市也在 70%以上。

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他说，参加会议的代表们一致同意，各城市的警察局长需要与加拿大边境服务局 (Canada Border Services Agency) 的官员会晤，讨论如何加强边境对走私枪支的控制。

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托里说，要解决枪支暴力问题，各级政府之间必须进行合作，在整个大多伦多枪支暴力事件都在激增。

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警方的数字显示，在多伦多市，2014 年的枪击案为 177 起，2019 年已经上升到 492 起。

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(CBC )

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