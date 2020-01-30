太阳马戏团48名员工滞留中国，被困加拿大人担心家人不能一同返回

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太阳马戏团（Cirque du Soleil）表示，正在密切关注滞留在中国隔离区的员工。

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中国为防止冠状病毒传播采取了一系列措施，一些高速公路停止通行，许多飞机航班被取消。

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太阳马戏团的执行主任丹尼尔·拉马尔（Daniel Lamarre）表示，马戏团有 48 名员工滞留在中国，他们来自11个国家，其中有8名加拿大公民。

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加拿大已经宣布将用包机撤离在中国的加拿大人，但拉马尔说，马戏团滞留员工所属的其他国家还没有宣布类似计划。

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他说，我们一直在与我们的员工、加拿大领事馆和医生保持联系，正在采取一切措施保护在中国的雇员。

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太阳马戏团的 X: The Land of Fantasy 在中国的杭州演出，但疫情爆发后，所有演出都被取消。

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加拿大包机撤离公民

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加拿大广播公司报道说，截至到周四上午，新型冠状病毒已导致近 200人 死亡，并影响了全球约 7,000 人。

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加拿大于周三宣布，将租用包机把滞留在中国的加拿大人接回来，但已经被感染的人将被禁止登机。

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加拿大外交部长商鹏飞说，到目前为止，已有约 160 名加拿大人要求获得领事服务，返回加拿大。

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许多国家已开始从中国撤离本国公民，包括美国和日本。

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夫妇不同国籍

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不过，不少在中国生活、工作的外国夫妇并不是同一个国籍。

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劳伦·威廉姆斯（Lauren Williams）和丈夫汤姆·威廉姆斯（Tom）就是其中的一对，他们在武汉已经住了 4 年半。

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劳伦·威廉姆斯（Lauren Williams）是加拿大公民，来自不列颠哥伦比亚省的兰里市，她的丈夫汤姆·威廉姆斯是英国公民。

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他们有一个两岁的儿子，而且劳伦将在二月底生第二个孩子，这家人当然不愿分离，想一起搭飞机。

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汤姆·威廉姆斯说，每个国家现在都说只接自己的公民，我们现在感到很困惑，一切都不清楚。

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加拿大BC省居民韦恩·特雷布莱（Wayne Tremblay）也面临同样情况，他和妻子一起被困在武汉，他是加拿大公民，妻子是加拿大永久居民，他在焦虑是否能和妻子一起返回加拿大。

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来自蒙特利尔市的梅根·米尔沃德（Meghan Millward）也面临同样处境，她是加拿大公民，丈夫是加拿大永久居民，持有中国护照，他们有两个孩子。

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梅根·米尔沃德说，加拿大驻上海领事馆已经告诉她，她的丈夫将不能与她和孩子们一起登上加拿大联邦政府租用的飞机。

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(CBC, Radio-Canada)

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