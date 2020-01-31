仍是筹款冠军：加拿大保守党在2019年筹得最多资金

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加拿大保守党一向是联邦政坛的筹款冠军，去年也不例外。加拿大选举委员会最新公布的统计数字显示，该党尽管在2019年最后一个季度的筹款额暴跌，但全年筹得的资金仍然超过其他党。

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去年6月到9月，保守党筹得1010万加元，有六万多人捐款。从10月到12月，捐款人减少了将近一半，金额也降到410万。

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自由党筹款额低于保守党，降幅也较小。6月到9月有五万多人给自由党捐款，金额为720万加元。到了第四季度仍有四万多人捐款，金额为480万加元。

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但是从2019年全年来看，保守党的筹款总额为3080万加元，把其他党远远甩在后面。自由党这一年共筹得2100万加元，新民主党800万加元，绿党650万加元。

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由于现在是少数政府执政，大选很有可能提前开始。各党去年的筹款成绩将决定它们投入竞选的财力。

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（RCI with CBC News, Lee Berthiaume）

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