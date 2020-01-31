伊朗空难：加拿大政府同意使用DNA确认遇难者遗体

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一月初，在伊朗空难中遇难的加拿大人亲属表示，他们对政府同意使用DNA确定亲属遗骸表示欢迎。

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这些遇难者亲属表示，担心伊朗当局在确认遗体与遗物时出现错误。

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一名不愿透露姓名、担心在伊朗家人遭到报复的人表示，他不相信伊朗当局做的鉴定。更担心，伊朗当局只是把在坠机现场找到的残骸随便装在盒子里，就寄回给我们。

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他表示，家人与加拿大国际事务部联络，被告知加拿大皇家骑警会介入检测。

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加拿大方面称，对于这一要求，伊朗方面表示配合。

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今年1月8日，在伊朗向美军的两个伊拉克军事基地发射多枚导弹几小时后，乌克兰客机PS752被伊朗方面的导弹击中坠毁。

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几天之后，伊朗承认这是个错误。事件依然在调查当中。

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坠机导致176名乘客与机组人员遇难，当中包括了57名加拿大公民，以及29名加拿大永久居民。

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目前，有13名加拿大遇难者遗骸已经被运回加拿大，而另有73位遇难者的家人决定把他们埋葬在伊朗。

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