决定留在武汉的加拿大人：飞机上传染风险更大

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加拿大正在就派飞机撤侨事宜与中方沟通。但是在武汉工作的加拿大教师杜普莱西斯（Wayne Duplessis）决定留下不走。他的妻子和两个儿子目前也在武汉。他在接受CBC越洋电话采访时表示，这是因为，鉴于新型冠状病毒的特性，他对旅行的卫生安全措施不放心。

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杜普莱西斯解释说，新型冠状病毒性肺炎的潜伏期可能长达十四天，这意味着我们在感染病毒以后可能很长时间没有症状，会无意间传染他人。而机舱是一个密闭空间，空气被循环使用，感染别人和被别人感染的风险都很大。这两种情况他都不希望发生。

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但他表示完全理解那些急于离开的加拿大人。他说，现在武汉如同空城，没有公共交通，没有出租车，私家车被禁止上路。他的大儿子住在城市的另一头，自封城后就没见过面。他估计这样的状况还将持续几个星期。

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《纽约时报》记者罗森塔尔（Elisabeth Rosenthal）本周撰文说，非典流行期间她是该报驻北京记者，两个儿子在北京国际学校上小学。她和丈夫决定不把孩子送回美国，一个很重要的原因是“在飞机上或机场感染SARS的风险似乎更高，高于呆在北京聪明小心地生活”。

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她所说的“聪明小心”包括勤洗手和避开拥挤的公共场所。孩子们在学校被告知不要分享食物。

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（RCI with CBC News, The Current, Matt Galloway, Padraig Moran）

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