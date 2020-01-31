她是否会成为加拿大第一个领导联邦政党的黑人女性？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

47岁的多伦多律师阿娜米.保罗（Annamie Paul）本星期宣布加入加拿大绿党领袖竞选。如果获胜，她将成为加拿大第一个出任联邦政党领袖的黑人女性，也会使加拿大联邦政坛上出现两位有色少数族裔党领袖。现任新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）是印度裔锡克族。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现任绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）在2019年十月联邦大选结束后不久就宣布即将辞职。该党目前还没有公布党领袖竞选规则，但是在保罗之前已经有五人表示将加入这场角逐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除英法语外，保罗还会说西班牙语和加泰罗尼亚语。她虽不是议员，但是为绿党担任国际事务评论员。她在去年大选中代表绿党在多伦多中心选区参选，但是被自由党候选人，财政部长莫诺（Bill Morneau）击败。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大历史上第一个参加联邦政党领袖竞选的黑人女性是罗斯玛丽.布朗（Rosemary Brown）。她在1975年竞选新民主党领袖，但没有获胜。布朗也是加拿大第一个当选省议员的黑人女性。她在1972年当选BC省议员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党领袖选举将于今年10月4日举行。保罗说，她希望绿党变得更加族裔多样化和地区多样化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，David Thurton，Radio-Canada，Natasha MacDonald-Dupuis）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada