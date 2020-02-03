加拿大联邦政府各部门去年超过五千次对保密文件保存不当

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加拿大联邦政府对如何存储保密文件有一系列安全规定。但是各部门上报的违规事件显示，去年一年中，联邦政府的38个部门发生的保密文件存储不当的事件加起来超过五千起，平均每个工作日发生20起。由于外交部没有被统计在内，实际数字可能更高。

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需要按照安全规定存储的文件不单涉及国家机密，也包括内有地址、出生日期等个人信息的文件。例如就业与社会发展部日常处理的卷宗。该部去年1月至9月共发生811起违规存储文件事件。

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发生违规事件的部门当中包括加拿大安全情报局和加拿大电信安全局。但是这两个部门表示，被违规存储的文件仍在安全区域内，并保持查阅限制。

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没有人因违反规定失去处理此类文件的权限。提出公开违规事件要求的安大略省保守党议员施梅尔（Jamie Schmale）对此表示担忧。他说，只需要一次偶然事件，敏感信息就能落入“错误的手。”

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去年2月份，加拿大国税局曾丢失一箱资料，内含纳税人个人信息。2008年，当时的外交部长贝尼耶（Maxime Bernier）把机密文件忘记在女朋友家，后迫于压力辞职。

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（RCI with CBC News, Jim Bronskill）

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