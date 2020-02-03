武汉10天建成新医院，视频显示飞速建造过程

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星期一，2 月 3 日，武汉火神山医院开始运作，中国正在向这个医院调派大批医务人员和设备。

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这个拥有 1000 张病床的医院在短短 10 天内建成，第二个医院- 雷神山医院也将在几天内完工，第二个医院拥有 1500 张病床。

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中国人民解放军的医护人员已经抵达武汉，他们将在火神山医院工作，以协助武汉不堪重负的卫生工作者们。

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患者们将从周一傍晚开始被送进火神山医院，这个医院配备有最先进的医疗设备和通风系统。

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中国著名呼吸病学专家钟南山院士说，增加医院的床位对于阻止新型冠状病毒的传播至关重要。

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严格限制人员流动

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与此同时，湖北省以及其他省份在进一步采取严格限制人员流动的措施。

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有的城市仅允许每家 1 人每两天外出一次，购买生活用品。

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（CBC）

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