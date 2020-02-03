特鲁多：加拿大人不能因肺炎疫情歧视华人

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加拿大联邦政府总理特鲁多周末在出席多伦多郊区Scarborough一个华裔庆祝中国新年宴会讲话时警告说，加拿大不是一个容忍谣言和恐惧驱动种族歧视的国家。

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在特鲁多发表这一讲话之前，加拿大媒体报道了一些城市出现由于武汉肺炎疫情而歧视华人的事件。加拿大一些省市政府官员、公共卫生负责人、华裔社团领袖纷纷发声，呼吁采取更多措施避免2003年非典疫情时加拿大出现针对华裔的种族歧视问题重演。

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多伦多华裔社团Chinese Canadian National Council多伦多分部的Justin Kong指出，近日来网上、网下把华人或长得像华裔的亚洲人都当成是武汉肺炎带菌者的言论和行为越来越多。

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加拿大目前有四个武汉肺炎确诊病人。两个在多伦多、一个在安大略省伦敦市、一个在温哥华。

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虽然中国大陆的武汉肺炎疫情日见恶化，但加拿大公共卫生机构认为武汉肺炎在加拿大扩散的风险仍然较低。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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