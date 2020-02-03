(Hulton Archive/Getty Images)

越来越频繁：加拿大成为外国对手和竞争者的攻击目标

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月3日（星期一）16:05
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加拿大联邦政府的内部文件显示，加拿大越来越频繁地成为“外国对手和竞争者”地攻击目标。攻击形式包括传统的间谍活动和借助高科技进行的网络攻击。

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这些文件是相关部门在去年11月前后为刚刚上任的加拿大枢密院主席勒布朗（Dominic Leblanc）准备的，是多份汇报的合集，共有150页。CBC记者通过信息公开法获得了这些文件的“删节版”。

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勒布朗历任渔业部长和政府间事务部长，2019年大选后改任枢密院主席。( RADIO-CANADA / NICOLAS STEINBACH)

其中一份汇报说，外国对手和竞争者为了本国的经济利益和国家安全，越来越频繁地把加拿大锁定为攻击目标，试图干扰或损害其民主程序。目前在卡尔顿大学任教的前国家安全分析师卡文（Stephanie Carvin）在接受CBC采访时说，她认为这些文件的关键词之一是“与日俱增”。

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传统间谍活动的威胁最大

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加拿大安全情报局发言人告诉记者，传统的间谍活动仍是最大的威胁，但是网络间谍活动造成的威胁在持续增长。他还说，加拿大安全情报部门在过去这些年中多次发现一些国家针对某些“特定社区”的行动，例如使用人力的情报活动，通过政府资助的或受外部影响的媒体施加影响，当然还有网络攻击。

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(DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

据消息来源向CBC记者透露，为了防止去年十月联邦大选受到外部干扰，加拿大安全情报部门密切注意的国家有中国，印度，巴基斯坦，沙特阿拉伯，伊朗和委内瑞拉。虽然大选早已结束，但卡文分析说，这些国家可能仍然在被注意的名单上，另外还要加上俄罗斯和其他中东国家。

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她说，在加拿大进行间谍活动的国家，或是对加拿大的某些经济领域感兴趣，或是致力于破坏民主体制的声誉，在某些话题上散布假消息，在加拿大人当中挑起愤怒和争端。

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加通社：中印两国在本国侨民社区下功夫

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据加通社（CP）去年七月报道，一份被呈交联邦各部副部长的报告说，中国和印度两国政府为本国利益试图直接或间接的影响各自在加拿大的侨民社区。

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(Getty Images)

这份报告说，加拿大的华裔移民社区和印裔移民社区在加拿大各级政坛都越来越活跃。这本是好事，反映了加拿大政治体系的多元化。但不能忽视的风险是外国政府为自己的目的公开地或暗中地对这些社区施加影响。

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报告还说，在合法的维护、游说与为推动外国经济、政治利益施加压力之间的界限越来越模糊。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, CP, Lee Bertihaume）

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