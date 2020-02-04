中国武汉：首批 50名患者被送进火神山医院

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中国官方媒体报道说，星期二，首批 50 名新型冠状病毒患者已经被送进刚刚建好的武汉火神山医院。

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中国中央电视台 CCTV 的视频显示，穿着蓝色防护服的医务人员从救护车上下来，用轮椅或担架把患者送入医院。

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武汉地区的火神山医院和将于本周晚些时候落成的雷神山医院总共有 2500 个病床，预计将会缓解武汉地区医院系统面临的压巨大力。

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中国媒体报道说，火神山医院设备齐全，并与 5G 连接。

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世界卫生组织

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与此同时，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，到目前为止，已有 22 个国家正式采取了因冠状病毒采取的贸易/旅行限制措施，这些措施应该是短时间、与情况成比例的，并定期进行审核。

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谭德塞在星期一曾再次强调，没有理由就国际旅行和贸易采取不必要的干预措施。

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（CBC）

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