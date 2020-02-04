加拿大联邦议会黑人议员数量仍然很少

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虽然加拿大联邦议会出现首位黑人议员已经有半个世纪，但加拿大新民主党旗下联邦议会新科议员格林Matthew Green认为，加拿大联邦议会黑人议员的数量仍然太少、与黑人在加拿大人口中的比例不相符合。

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格林说他清楚地记得，他9岁的时候见到加拿大第一位黑人议员Lincoln Alexander在公共场合讲话时显示出的尊严和自信的气场不但让他印象深刻，而且成为激励他走上从政之路的动力。

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但格林认为，黑人在加拿大仍然经常面对种族歧视的障碍，加拿大社会应该认识到这是一个现实问题，而不要以为对黑人的种种歧视已经成为历史。

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加拿大自由党联邦议会议员Hedy Fry不但是黑人议员、而且是加拿大联邦议会任期时间最长的女性议员。她虽然认为加拿大黑人社团仍然面临社会的偏见，常常被错误地与毒品和枪支暴力问题联系在一起，但她认为加拿大在立法保护黑人权益方面已经取得了长足的进展。

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