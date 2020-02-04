恶作剧男称患武汉肺炎、西捷航班折返多伦多

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加拿大西捷航空公司一架从多伦多起飞前往牙买加载有243名乘客的航班在飞行两个小时后又折返多伦多国际机场，这一切只因一位加拿大男青年的恶作剧行为。

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多伦多警方说，西捷航空公司WS 2702航班星期一从多伦多国际机场起飞后一段时间，一位29岁男子突然从自己的位子上站起来说他去过武汉、感染了武汉肺炎病毒，并用手机自拍。

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在空服员告诉机长机舱里发生的事情后，机长决定即刻返航多伦多机场。

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这个西捷公司航班的机长通知乘客说，由于机上有传染病人、飞机无法在牙买加或美国机场降落，只能飞返多伦多国际机场。

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乘坐WS 2702西捷航班的女乘客Julie-Anne Broderick说，当发现飞机在美国佛罗里达州上空突然转弯往回飞、并听到机长通知飞机将在多伦多国际机场降落的时候她和家人都感到非常不安。她看见空服员给该男子拿来口罩和手套、并要他到机舱尾部隔离就坐。

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警方在多伦多国际机场逮捕了该男子，其出庭日期被定在3月9日。

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RCI with Derick Deoanrain· CBC News

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