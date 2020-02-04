武汉肺炎疫情让世界石油价格创一年来新低

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国大陆日益恶化并开始扩散到世界许多国家的武汉肺炎疫情不但让国际金融市场哀鸿遍野、而且让世界市场石油价格下跌到一年来的最低点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，国际石油市场标杆价格之一的美国西德克萨斯中质石油的售价下跌到每桶49.92美元的水平。这一低于50美元的油价是2019年1月份以来世界石油市场最低的价格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而仅仅在一个月之前，西德克萨斯中质石油的售价还是每桶63美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

油价猛跌让世界主要石油出口国之一的加拿大货币加元对美元的汇率也随之下跌，星期一外汇市场收盘时的汇率是1加元换0.75292美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

石油市场分析师们认为，一个月来世界油价猛跌的直接原因是源自中国大陆的武汉肺炎疫情。仅中国大陆的民航公司就已经取消了3千个国内和国际航班，包括美国、加拿大在内的世界主要国家的航空公司都在取消或削减往返中国大陆的航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空燃油是世界石油消耗大户之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada