世卫组织：今后二十年贫穷国家的癌症病例将增长81%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界卫生组织的一份报告说，如果维持现有政策和做法，全球癌症病例将在2040年以前增加60%。而在低收入和中等收入国家，由于用于防治的资源不足，这个比例将高达81%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据世卫组织的统计，2018年全世界共有1810万癌症新增病例。上述比例意味着在今后20年中这个数字将增至2900万到3700万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

穷国和富国之间在癌症患者存活时间上也差距很大。在2000年到2015年期间，高收入国家的预防措施、早期诊断和筛查使癌症过早死亡率降低了20%。而在中低收入国家，这个比例仅有5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

癌症预防措施包括减少吸烟人口，接种乙肝疫苗和预防宫颈癌的HPV疫苗等。但是在中低收入国家，有限的公共卫生资金必须用于防治传染病和改善妇幼健康，卫生部门没有能力进行癌症的预防和诊治。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织助理总干事任明辉表示，必须努力缩小癌症防治上的贫富差距，在任何地方，对任何人来说，癌症都不应意味着死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with AFP，Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada