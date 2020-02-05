中国女在德国无症状传播武汉肺炎是乌龙

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不久前在德国发现中国武汉肺炎病例后，医疗界人士一度非常担心德国的病例显示武汉肺炎能够在带菌者没有出现任何症状的情况下传染他人。

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新英格兰医学学报上个星期发表的有17名德国医生和专家签名的学术文章说，一位来自中国疫区的年轻女性在德国出差时没有显示出任何发烧、咳嗽、或身体不适的症状，只是在返回中国的飞行途中开始出现症状，与其在德国有过公务接触的几位德国人和他们的一些家人随后也出现了被感染的症状。一共有10位德国成年人和两名儿童的感染源被追溯到这同一位中国女子。

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以前传染病学专家们的共识是武汉肺炎这样的呼吸系统传染病主要是通过已经出现染病症状的患者打喷嚏、咳嗽的方式把病毒传染给他人。所以新英格兰医学学报上的这篇文章在医疗界引起了很大反响。因为如果该学术文章属实，则抗击武汉肺炎疫情的战略战术需要进行全面调整。

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但后来德国卫生官员调查发现，该学术文章得出的结论是错误的。因为文章作者并没有直接询问过上述中国女性。

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德国卫生官员与上述中国女子的直接对话显示，该女子在德国与德国同行开会时就已经感到身体不适，只是症状比较温和，所以没有引起注意。

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RCI with Kelly Crowe · CBC News

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