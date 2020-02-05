加拿大撤侨飞机推迟起飞，首架飞机将撤离 211人

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加拿大官员说，由于加拿大包机仍在等待进入中国限制空域的许可，因此还没有确定起飞时间。

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原定于周四凌晨离开

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加拿大的撤侨包机在越南河内候命，获得中国政府的许可后即将飞往武汉接人。

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早些时候，加拿大全球事务部曾经向滞留武汉的加拿大人发送了电子邮件，说政府包机将在2月6日凌晨离开武汉天河国际机场 （Wuhan Tianhe International Airport ），第一批撤离的人需在前一天晚上抵达机场。

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之后全球事务部又发了一封邮件，说无需在2月6日之前抵达机场，由于加拿大政府无法控制的情况，包机不会在预订的时间起飞。

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一架飞机不够

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期二表示，要求上包机的人数超出了飞机的运载能力，政府已确保在必要时会派出第二架飞机。

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要求获得政府协助撤离武汉地区的人数一直在变化，在疫情爆发的初期阶段，登记要求政府协助撤离的加拿大人不到两百人，现在有 373 人希望通过包机离开，而这架包机最多只能容纳 250 人。

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加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）表示，，如果需要第二架飞机，整个程序会比第一架飞机快得多。

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首架飞机将运载 211人

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中国的政策是仅允许持外国护照的外国人离开，之后中国例外允许带有加拿大国籍孩子的加拿大永久居民也可以离开。

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加拿大外交部长商鹏飞（François-PhilippeChampagne）承认，这意味着有些家庭可能不能一起登机。

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星期三，商鹏飞举行新闻发布会，确认首架飞机将把 211名加拿大人撤离武汉地区，因为机上还需要配备机组人员和医护人员。

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他补充说，所有外国的撤侨飞机只能在夜里起飞，因为中国需要保证隔离区的上空可被用来运送医护和人道物资。

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有症状者不准上飞机

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加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜还说，为预防起见，带有冠状病毒或已经有呼吸系统症状的人将不能登上加拿大包机。

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在包机飞行的整个过程中，有关人员将对飞机上的人随时进行监控，如果有人在飞行过程中出现症状，则将马上被隔离。

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抵达加拿大后，机上的所有人员将被送到在安大略省特伦顿的军事基地，隔离14天。

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加拿大的被疏散人员已经接到通知，他们需要带很多食物和水，若自己需要定期服药，则要准备好足够三个星期的药物。

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新确诊病例日增接近 4000 例

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在中国，星期三新型冠状病毒确诊病例已超过 24,324例，新的确诊病例每天增加接近 4000 例，死亡人数接近 500人。

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到目前为止，加拿大已经有 5个病例，其中 3 个在安大略省，2 个在不列颠哥伦比亚省 （BC）。

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BC 省的第二个病例患者是一名 50 多岁的妇女，她在几天前发病，BC 省卫生官员在周二宣布了这个消息。

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B C省当地卫生官员已经把对这名妇女的化验测试结果送到位于温尼伯市的加拿大国家微生物实验室 （ National Microbiology Lab）进行确认。

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（CBC）

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