尽快返回！加拿大外交部再次更新中国旅行警告，敦促在华加拿大人离开

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一些加拿大人将可以搭乘美国撤侨飞机离开武汉。

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加拿大外交部星期三（2月5日）下午再次更新对中国的旅行警告。虽然没有提高其风险级别，但是敦促武汉以外的加拿大人自己设法离开中国。与此同时，武汉地区的加拿大人正在等待被天气延误的撤侨飞机。他们最早能在北京时间星期四夜里离开。

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加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）说，联邦政府已与美国协商好，有几十名加拿大人将可以搭乘一架美国撤侨飞机离开。加拿大的撤侨飞机可接走211人。目前武汉地区有373名加拿大人（包括公民和永久居民）求助。但是根据以往的撤侨经验，他们当中有五分之一的人最后不会出现在机场。

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反对党批评政府行动迟缓

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在星期三下午的众议院辩论中，反对党指责政府撤侨行动迟缓。保守党领袖希尔（Andrew Scheer）声称，如果是保守党执政的话，“武汉的加拿大人现在已经回来了。”

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卫生部长哈伊杜(Patty Hajdu)承认政府在一开始的时候行动不够迅速。主要原因是武汉刚开始封城时加拿大官员没有获得足够的信息，雪上加霜的是加拿大在武汉没有领事馆。封城之际，英美和法国等国在武汉当地有官员，但是加拿大没有。

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除驻北京大使馆外，加拿大分别在重庆、广州、上海和香港设有领事馆。它们当中离武汉最近的也在八百公里之外。

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在武汉的加拿大人一开始似乎也没有想到向政府求助。直到九天前，整个武汉地区只有两名加拿大人提出要求。有关官员因此认为最便捷的办法是安排他们搭乘某个盟国的撤侨飞机。

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但是在接下来的几天里，外交部收到的求助电话和电邮越来越多。上个星期，政府决定包机撤侨，但是和中方的沟通又花了一些时间。

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商鹏飞和哈伊杜星期三下午再次呼吁，除非真有必要留在中国，否则在华加拿大人应尽快设法搭乘民航离开。但是他们也表示，如果在加美撤侨飞机离开后仍有加拿大人被困在武汉，政府会考虑再次包机。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, CP, Laura Osman）

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