应对冠状病毒：世卫组织寻求资金 6.75亿美元

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世界卫生组织（World Health Organization）正在发起筹款活动，说需要获得 6.75 亿美元的资金来帮助世界各国准备应对新型冠状病毒。

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世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦说，我们必须做更多的工作，来帮助发生疫情的国家和防止病毒传播，特别是向卫生基础设施薄弱的国家提供帮助。

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他说，中国境外的病例相对较少，这为我们提供了机会，可防止这次疫情爆发变成更广泛的全球危机。

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谭德塞概述了世卫组织作出的反应，包括向中国运送了数十万个口罩和手套，但他明确表示现在需要大量资金，他说，今天不投资，明天就得付出更多。

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比尔&梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）周三宣布，将投入 1 亿美元来帮助遏制新型冠状病毒的爆发。

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这个总部位于西雅图的基金会表示，这笔资金将用于对病例的发现和确诊、帮助患者、开发治疗方法和疫苗。

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（CBC）

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